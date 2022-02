La nomination des représentants à quatre nouveaux comités consultatifs

Le conseil municipal de Saint-Félix-de-Valois a procédé à la nomination des représentants des comités consultatifs, les 17 et 28 janvier, ainsi que le 14 février derniers.

En effet, quatre nouveaux comités consultatifs sont désormais pleinement opérationnels, suite à l’appel de candidatures lancé le 14 décembre dernier.

Rappelons que ces représentants sont nommés pour un mandat de deux ans, pour les comités consultatifs en urbanisme, en environnement, en culture, en loisir et vie communautaire, ainsi qu’en sécurité routière.

« Nous sommes très satisfaits de la réponse de la communauté à cette invitation et très heureux d’accueillir les représentants des comités, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Les candidatures étaient très relevées et nous remercions tous ceux et celles qui ont postulé pour leur volonté de s’impliquer dans la prise de décision et en soutien au conseil municipal de leur communauté! Nous tenons également à remercier les représentants sortants du comité consultatif en urbanisme pour leur implication exemplaire au cours des dernières années. »

Pour le comité consultatif en urbanisme, les élus sont : Sophie Lajeunesse, présidente et Pierre Lépicier Jocelyn Baril, Lysianne Gourgues, Roxanne Jetté, Julie Provencher et Samuel Thibodeau.

Pour le Comité consultatif en environnement, les élus sont : Daniel Ricard, président et Ingrid Haegeman Claire Ladouceur, Francis Jodoin et Benoit Fontaine

Pour le comité consultatif en culture les élus sont : Ingrid Haegeman, présidente et Sophie Lajeunesse Frédéric Dufresne, Andréanne Tessier et Clairette Lévesque

Pour le comité consultatif en loisir et vie communautaire, les élus sont : Daniel Ricard, président et Patrice Ayotte Denyse Robitaille, Marie-Christine Hivon, Alexandre Robitaille

Pour le comité consultatif en sécurité routière, les élus sont sont : Pierre Lépicier, président et Luc Ducharme Martin Asselin, Claude Tessier et Benoit Sylvestre

Notons que chaque comité a ses propres règles et sa propre composition, mais la plupart des comités impliquent des rencontres six fois par année et servent à transmettre des recommandations au conseil.

Pour en apprendre davantage sur les mandats, la composition et le fonctionnement des comités, il est possible de consulter le site internet de la Municipalité de Saint-Félix-de-Valois.