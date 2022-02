Des équipes volontaires déployées pour le maintien de l’autonomie des aînés

Afin de favoriser le maintien de l’autonomie des personnes âgées, des équipes sont déployées dans les lieux où un isolement préventif a été rendu nécessaire en raison d’une éclosion de la COVID-19.

Il s'agit, en effet, des employés du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière, dans les Résidences privées pour aînés (RPA), dans les Ressources intermédiaires (RI) ainsi que dans les CHSLD de la région.

Plusieurs membres du personnel se portent volontaires depuis quelques semaines pour venir prêter main-forte aux équipes dans ces milieux de vie et ainsi contribuer à prévenir le déconditionnement des aînés lanaudois.

Ainsi, l’intervention des équipes du soutien à domicile vise à proposer diverses activités aux résidents des RI et des RPA, tels que de l’aide et de l’entraînement aux transferts et à la marche, de l’aide à l’habillage, de l’aide à la stimulation de la mémoire par la discussion et par l’utilisation d’outils de loisirs, comme des cartes ou des casse-têtes.

Une démarche similaire est également en cours dans les unités en isolement COVID19 des CHSLD à la suite d’un appel à tous.

Des équipes en provenance de tous les secteurs et constituées, tels que d’agents administratifs, de professionnels, de médecins et de gestionnaires, contribuent aux soins de base ainsi qu’au maintien de l’autonomie des résidents.

« Avec enthousiasme et compassion, j’ai donné mon nom pour aider mes collègues du CISSS en CHSLD dans le but de les soutenir dans la dispensation des soins et des services essentiels aux résidents. J’ai été bien accueillie par les équipes de travail des CHSLD Saint-Donat, Saint-Eusèbe, et Saint-Antoine-de-Padoue. Que ce soit par les gestionnaires de ces installations, les infirmier.ères, les préposé.ées aux bénéficiaires, les aides de service, ou encore les agents de sécurité, et autres. Merci à chacun d’eux. Je me suis sentie bien utile pour mon organisation et pour tous les usagers qui m’ont remerciée », souligne Isabelle Cousineau, technicienne en administration au sein du CISSS.

« J’ai décidé d’aller aider dans les CHSLD afin de répondre à l’appel du manque de ressources. Sur place, j’ai découvert des collègues qui travaillent sans relâche pour répondre aux besoins des résidents. J’ajouterais aussi que cette expérience m’a également beaucoup apporté. Le personnel était reconnaissant de voir le soutien qu’on leur apportait, mais il était aussi heureux pour les personnes aînées. », mentionne Marie-Pierre Girard, gestionnaire au CISSS.

Maryse Poupart, présidente-directrice générale du CISSS de Lanaudière, tient quant à elle à mentionner que « Au total, ce sont plus de 300 quarts de travail qui ont été comblés par ces initiatives sur une base volontaire et les employés continuent de répondre à l’appel. Il s’agit d’une mobilisation sans précédent qui témoigne du souci et de la volonté du personnel du CISSS de Lanaudière de prendre soin des aînés en situation de vulnérabilité et de l’esprit de collaboration qui est démontré, et j’en suis très fière ».