Dévoilement de la programmation de la 6e édition du Festitrad à St-Jean-de-Matha

Le Festitrad invite gratuitement tous les amateurs de musique traditionnelle au dévoilement de la programmation de sa 6e édition, le vendredi 11 mars prochain, à 19 h 30, au Centre culturel de Saint-Jean-de-Matha.

Le Frastitrad est un organisme à but non lucratif, dirigé par un conseil d’administration formé de Patrice Jetté, Josée Latendresse, Annie Bélanger, Stéphanie Drainville et Pierre Drainville.

Pour cette occasion, les personnes présentes pourront assister à une prestation énergique de la formation de musique celtique-irlandaise The Swindlers, en plus de découvrir avant tout le monde la programmation de cette 6e édition.

Autre surprise, sur place, chacun pourra courir la chance de gagner l’un des deux passeports week-end grâce à un tirage au sort.

« Nous avons vraiment hâte de retrouver nos festivaliers et sommes très excités à l’idée d’enfin poser le pied en sol mathalois », a déclaré Patrice Jetté, président-directeur général du Festitrad.

« Nous sommes vraiment fiers de notre programmation et trépignons d’impatience à l’idée du dévoilement publiquement », a-t-il ajouté.

Sylvain Roberge, le maire de la ville, quant à lui, s’est aussi exprimé, disant alors « enfin, nous pourrons accueillir le Festitrad à Saint-Jean-de-Matha. J’espère vous voir nombreux au lancement et encore plus nombreux en mai prochain afin de participer à cette 6 e édition. Merci aux organisateurs et bienvenue aux festivaliers! ».

Notons qu’un service de bar sera offert pour l’occasion.