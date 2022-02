Bilan de la Fête d’hiver 2022 de Saint-Félix-de-Valois

La Fête d’hiver 2022 de Saint-Félix-de-Valois se déroulait les vendredi et samedi, 11 et 12 février.

C’est près de 500 personnes qui se sont présentées sur les sentiers aménagés pour l’occasion, et qui ont ainsi pu profiter des installations de plein air d’hiver de la Municipalité.

« Nous sommes très heureux du déroulement de la Fête d’hiver cette année, souligne Audrey Boisjoly, mairesse de la Municipalité. La programmation était différente pour éviter les rassemblements et les tournois, mais ça nous a permis de mettre en valeur nos sentiers de plein air! »

Malgré l’incertitude des conditions météo de vendredi, plus de 100 personnes ont décidé de vivre la disco sur glace aux flambeaux sur les sentiers glacés du parc Pierre-Dalcourt.

Yannick Harnois, Lynda Bérubé, ainsi que son équipe avaient particulièrement bien travaillé pour la préparation et l’entretien de la glace qui était impeccable pour l’occasion, malgré le redoux de la semaine précédant l’événement.

De plus, la journée du samedi permettait le prêt d’équipement de toutes sortes, grâce à Couture Carrier et Loisir et Sport Lanaudière. Ainsi, chacun à pu arpenter les sentiers en y pratiquant traineau, fatbike, trois-ski, raquette et ski de fond.

La Cabane à sucre Cyssie était aussi sur place pour distribuer des bouchées de tire sur la neige, et pendant que Robert Bellerose entretenait le magnifique feu de joie, l’Association de soccer distribuait des hot-dog, et les animateurs du camp de jour, quant à eux, s'occupaient de partager les chocolats chauds.

Un rallye familial était également proposé par l’Association forestière de Lanaudière, afin de faire découvrir à tous le secret de la forêt félicienne.

Aussi, les sentiers du site avaient été tout spécialement aménagés, avec bancs de neige pour la détente, par le Service des travaux publics. Également, le Service de protection et d’intervention d’urgence était sur place, afin de fournir de l’électricité à l’événement et d’assurer la sécurité.

Notons que le plein air hivernal en famille est à l’honneur jusqu’au 14 mars avec le Défi Château de neige, au cours duquel les citoyens sont invités à construire leur château et en soumettre une photo de manière à participer au concours et de courir la chance de gagner de nombreux prix de participation.