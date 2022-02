Un tout nouveau plan d’évacuation pour les réseaux de sentiers à Saint-Côme

La Municipalité de Saint-Côme informe qu’un tout nouveau plan d’évacuation, visant à secourir une personne en détresse, dans son réseau de sentiers de plein air, a été mis en oeuvre.

En effet, la ville avait octroyé, à l’automne 2021, un contrat à la coopérative Tsuga pour ce projet.

Il s’agit de la mise en place d’un ensemble d’affiches repères de type 911 dans le réseau, pour faciliter et optimiser la localisation et l’évacuation de personnes en détresse par les Premiers répondants.

Pourquoi et comment ?

Rappelons que ce réseau regroupe au total 52 kilomètres carrés de sentiers dédiés aux activités de raquette, de ski de fond, de vélo de montagne et de FatBike l’hiver.

S’étendant ainsi sur une superficie d’environ 15 kilomètres carrés, tout près du village, le terrain peut y être accidenté et secourir une victime potentielle représente des défis.

Développé conjointement avec les Premiers répondants, ce système est composé de 30 repères 911 répartis sur l’ensemble du réseau. Chacun des 30 repères possède un identifiant unique qui est associé à une des 10 zones d’évacuation.

Ces zones indiquent précisément aux Premiers répondants le point d’accès le plus efficace (bien que pas nécessairement le plus proche) pour évacuer une personne en détresse tout en tenant compte de l’accès au réseau avec les véhicules d’urgence disponibles à la Municipalité.

De plus, une carte maitresse est située dans le local des Premiers répondants et une version « portable » se trouve dans un cartable qui pourra être apporté par ceux-ci lors d’évacuations.

En support à la cartographie, un système GPS répertoriant tous les sentiers et tous les repères permet aux sauveteurs de se situer partout sur le réseau en temps réel à l’aide de leur téléphone intelligent.

« Je suis très fier du travail accompli pour la sécurité de notre population et pour tous ceux et celles qui empruntent nos sentiers. Je salue le travail exceptionnel de Gaétan Lauzier et toute l’équipe de la Coopérative Tsuga sans qui cela n’aurait pu être rendu possible. Un grand merci également aux bénévoles qui s’impliquent généreusement pour le maintien de ce magnifique réseau de sentiers », a mentionné Martin Bordeleau, Maire de la Municipalité.