Comment bien analyser son bilan comptable ?

Le bilan comptable est un document financier qui fournit la situation patrimoniale d’une entreprise à « l’instant T». Plus spécifiquement, celui-ci représente un tableau sommaire des moyens de production et de financement d’une entreprise. Sa lecture et sa compréhension sont essentielles pour vérifier l’équilibre financier, effectuer les exercices comptables et avoir une idée de la puissance financière de l’entreprise.

Le bilan comptable

Dans la partie gauche du bilan comptable, on trouve les actifs qui regroupent tout ce que l’entreprise possède tels que les stocks et la trésorerie, tandis que dans la partie de droite se trouvent les passifs qui correspondent à toutes les ressources financières de l’entreprise, appartenant aux tiers. Celui-ci doit toujours être équilibré de façon que la somme des actifs soit égale à celle des passifs.

Comment lire un bilan comptable?

Avant de lire un bilan comptable, il faut le segmenter pour avoir une vision globale de ses différentes parties. Les actifs se segmentent en quatre catégories: l’actif immobilisé, le stock, les créances et la trésorerie. Quant aux passifs, les trois catégories sont les capitaux propres, les provisions et les dettes. De chaque côté on retrouve également les comptes de régularisation.

Une fois que vous avez une vision globale du bilan, vous pouvez apprécier son contenu et les postes sur lesquels porter votre attention.

L’analyse d’un bilan comptable nécessite l’aide de ratios et d’indicateurs financiers. Ceux-ci permettent de faciliter sa compréhension. Les deux indicateurs financiers essentiels à retenir sont le fonds de roulement (FR) et le besoin en fonds de roulement (BFR).

Le FR est l’addition des capitaux propres et des capitaux empruntés au moyen et long terme, moins l’actif immobilisé. Un FR négatif signifie que l’entreprise est sous-capitalisée et que la trésorerie peut être affectée. À l’inverse, un FR positif signifie qu’il y a un excédent de ressources.

Le BFR est la différence entre les actifs circulants et les passifs circulants. Un BFR négatif est une bonne nouvelle pour un entrepreneur, car cela signifie qu’il n’a pas besoin de trésorerie pour financer ce besoin.

Des ratios financiers sont aussi importants pour mieux comprendre et analyser les chiffres du bilan comptable. D’abord, le taux d’endettement permet de mesurer l’indépendance financière d’une entreprise par rapport à ses créanciers. Le délai moyen du règlement des clients et celui des fournisseurs sont également intéressants à mesurer pour savoir à quel rythme l’entreprise se fait payer et paye ses factures.

Finalement, d’autres éléments du bilan comptable nécessitent une attention particulière tels que la vérification des créances clients, l’état du stock, l’appréciation de tout l’actif immobilisé ainsi que la connaissance des provisions.

L’analyse d’un bilan comptable n’est pas une tâche facile, mais demeure essentielle au bon fonctionnement d’une entreprise. Savoir le lire et le comprendre est une compétence nécessaire à chaque entrepreneur.