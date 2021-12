Sondage : comment allez-vous célébrer le Jour de l'an ?

Bien que le gouvernement ait mis des conditions plus strictes pour célébrer le passage à la nouvelle année, il est permis de fêter, mais en petit groupe. Les Québécois peuvent recevoir à la maison six personnes maximum ou deux bulles familiales ne dépassant pas six.

Le Journal de Joliette vous demande cette semaine : comment allez-vous célébrer le Jour de l'an ?

Peut-être même avant la pandémie vous ne fêtiez pas ou encore vous trouvez moyen de le faire autrement.

Répondez à notre question et commentez !