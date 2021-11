Neuf productrices à l’honneur au gala des agricultrices de Lanaudière-Laurentides-Outaouais

C’est lors de son gala régional annuel, le 20 novembre 2021, que le Syndicat des Agricultrices de Lanaudière-Laurentides Outaouais a souligné le travail exceptionnel de productrices d’ici.

Trois prix en argent ont été remis à la suite d’un tirage au sort parmi les neuf candidates honorées lors de la soirée.

C’est en mode virtuel que les portraits de productrices des régions de Lanaudière, des Laurentides et de l’Outaouais ont été présentés.

Chacune d’entre elles, à leur façon, a réussi à se démarquer et à faire rayonner l’agriculture québécoise. Il y avait à l’honneur provenant de l’Outaouais : Clémence Briand-Racine, productrice maraîchère biologique, Caroline Chénier, productrice serricole et Ginette Myre, productrice maraîchère.

Pour Lanaudière, c’est Josiane Cormier, productrice maraîchère qui était mise de l’avant. Quant aux Laurentides, le gala a mis en lumière le portrait de Karine Guénette, productrice forestière et celui de Caroline Le Guerrier, productrice maraîchère. Mesdames Geneviève Brassard, productrice laitière dans les Laurentides, Marie-France Corriveau, productrice ovine et bovine et Frédérique Déry, productrice serricole, toutes deux de l’Outaouais, sont reparties avec un prix.

La présidente des Agricultrices du Québec, madame Jeannine Messier, a tenu à adresser quelques mots aux participants en début de soirée : «Les Agricultrices du Québec, ça sert à conserver les acquis obtenus au fil des ans. Parlez-en à votre présidente, madame Diane Brisson, qui est une pionnière en ce qui a trait à notre organisation».

Rappelons que la mission de la Fédération des Agricultrices du Québec est de valoriser toutes les femmes œuvrant en milieu agricole et forestier, tout en soutenant le développement de leurs capacités entrepreneuriales individuelles et collectives en reconnaissant leur contribution économique.

«Je suis fière de voir ces jeunes productrices passionnées mettre en lumière leur travail incroyable. Ces femmes sont dynamiques, issues de partout à travers nos trois régions et représentent différents types de production. C’est encourageant et motivant de voir cette belle relève à l’œuvre », soulignait madame Diane Brisson, présidente du syndicat des agricultrices Lanaudière-Laurentides-Outaouais.