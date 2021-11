Création d'une nouvelle certification invitant les écoles à devenir bleues

L'organisme Eau secours est heureux de présenter le nouveau projet: la certification École bleue et avec cette nouvelle certification, l’organisme invite les établissements scolaires du Québec à s’engager dans la protection de l’eau potable.

Le projet s’inspire de la certification Communauté bleue, qui connaît un succès notable avec plus de 37 communautés certifiées dans la province. Eau Secours veut conscientiser sur l’importance de cette ressource vitale, et mise sur la promotion de saines habitudes pour devenir aquaresponsable au sein de l’ensemble de la communauté scolaire.

Les établissements scolaires de niveau primaire, secondaire, collégial ainsi qu’universitaire, autant publics que privés, devront adopter 3 résolutions afin d’obtenir la certification:

Reconnaître le droit à l’eau et aux services d’assainissement;

Bannir ou éliminer graduellement la vente d’eau embouteillée dans les établissements scolaires et lors des activités scolaires;

Promouvoir l’éducation relative à la protection de l’eau.

«En prenant conscience que le Québec possède 3% de la ressource en eau douce mondiale, nous souhaitons que les participants saisissent davantage la responsabilité que nous avons de la conserver et de la protéger pour les générations futures. De plus, sachant que les bouteilles d’eau à usage unique représentent une catastrophe environnementale, sociale et économique, nous devons les enrayer et au plus vite», selon madame Rébecca Pétrin, directrice générale d’Eau Secours.

Malgré la présence abondante d’eau douce au Québec, de nombreuses régions ont été touchées durant les deux dernières années par des pénuries importantes d’eau potable.

Des citoyens du sud du Québec doivent s'hydrater avec un puits à sec en raison des changements climatiques, mais également des prélèvements d’eaux trop importants, à la destruction de nombreux milieux humides, à l’imperméabilisation des sols et plusieurs autres mauvaises pratiques courantes au Québec.

Les personnes intéressées au processus de certification sont invitées à visiter la page Internet du projet ou à contacter Eau Secours pour plus d’informations.