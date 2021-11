Modification de l’horaire pour la vaccination

La Direction du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population qu’un nouvel horaire sera en vigueur à compter du lundi 1 er novembre pour les sites de vaccination de Joliette et de Repentigny.

C’est selon l’horaire suivant que la clientèle sera accueillie dans les deux sites pour la vaccination contre la COVID-19 ou l’influenza :

-Lundi, mardi et mercredi : 8 h 30 à 15 h 30

-Jeudi et vendredi : 12 h 30 à 19 h 30

-Samedi et dimanche : 9 h 30 à 16 h 30

Vaccination contre l’influenza

Rappelons que le vaccin contre la grippe saisonnière est offert sur rendez-vous seulement à la clientèle ciblée. Il est possible de prendre rendez-vous en ligne via le site www.clicsante.ca ou par téléphone en composant le 450 755-4545.

Pour plus d’informations, concernant la vaccination contre l’influenza ou pour connaître les groupes ciblés pour recevoir le vaccin, visitez le www.quebec.ca/sante.

Vaccination contre la COVID-19

Les personnes qui désirent recevoir le vaccin contre la COVID-19, que ce soit pour la 1 re ou la 2 e dose, peuvent se rendre dans nos sites de vaccination avec ou sans rendez-vous.

Consultez leur site Web à l’adresse suivante pour connaître les modalités de prise de rendez-vous : www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca.

La Direction remercie les citoyens pour leur collaboration et les invite à suivre la page Facebook du CISSS de Lanaudière pour connaître les dernières nouvelles concernant l’organisation.