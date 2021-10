Nouvelle convention collective pour les travailleurs de la MRC de Montcalm

Réunis en assemblée générale, les travailleurs de la MRC de Montcalm, à Sainte-Julienne, se sont prononcés, le 18 octobre dernier à l’unanimité en faveur des termes de leur nouvelle convention collective.

D’une durée de huit ans, le contrat de travail de ces dix-huit syndiqués, membres d’un syndicat affilié à la CSN, prévoit des augmentations de salaire variant de 1 à 3 pour cent par année en plus d’une révision complète de la grille salariale en faveur des personnes salariées pour refléter la nature des tâches demandées et reconnaitre le niveau de qualification requis ainsi que l’expérience acquise hors de la MRC. De plus, les travailleurs ont aussi droit à une pleine rétroactivité salariale pour les années 2019 et 2020.

Les employés enregistrent également des gains aux chapitres suivants : bonification de la contribution de l’employeur au régime de retraite, augmentation de la prime de mise en disponibilité, bonification du RQAP par l’employeur, augmentation des heures de libération syndicale, congés annuels, congés sociaux, heures de travail et vêtements de travail. Les parties ont aussi convenu de discuter prochainement en comité paritaire d’une politique concernant le télétravail.

Appelé à commenter, le président du syndicat, Maxim Douville a déclaré : « Nous avons atteint nos objectifs de négociation, et cela, grâce à la solidarité inébranlable des membres du syndicat. Nous avons raison d’être fiers des résultats de la négociation ».

Le syndicat n’a pas eu besoin de recourir de grève. Rappelons que le syndicat s’était doté d’un mandat de grève voté à l’unanimité le 14 juillet dernier. Ce dernier a tout de même décidé d’accorder une dernière chance au dialogue avant de déclencher un conflit de travail, décision qui s’est avérée fructueuse en bout de piste.

Pour la présidente du Conseil central de Lanaudière – CSN, Patricia Rivest, « ce règlement intervient au bon moment, tout juste avant les élections municipales qui pourraient changer le portrait des élus de la MRC Montcalm. Les planètes se sont alignées et le résultat est concluant pour tous les membres du syndicat ».

Le syndicat compte 18 membres qui œuvrent dans les postes suivants : Secrétaire / agent de bureau, commis comptable, répartiteur, agent d’aide au financement, agent de projet en transport et vie communautaire, archiviste, greffier suppléant et juge de paix, agent de développement culturel et touristique, agent de projet, chargé de projet patrimoine immobilier, coordonnateur en environnement, responsable des cours d’eau et de la géomatique et conseiller aux entreprises.