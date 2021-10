COMMENT BIEN PRÉPARER LES TRAVAUX DU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE MAISON?

On désigne le revêtement extérieur de maison comme étant la fine couche de finition d’une demeure. En plus de protéger sa résidence contre les divers aléas de la météo, ce revêtement agit notamment comme insonorisant, tout en favorisant les échanges gazeux. De plus, il contribue au charme et au divin aspect de la résidence, en rehaussant la valeur de la propriété sur le marché immobilier. Ainsi, afin de tirer profit au maximum des avantages d’un tel revêtement, comment bien préparer les travaux en vue de son installation?

Bien se préparer… comment?

Pour bien se préparer à des travaux de ce genre, voici quelques astuces en ce sens qui visent à faciliter la tâche, du début à la toute fin.

En premier lieu, il serait bien judicieux de se questionner quant à la résistance du revêtement (le revêtement choisi est-il résistant aux intempéries et dure-t-il dans le temps?), sa facilité d’entretien (doit-on peindre ou teindre ledit revêtement chaque année?) et son côté harmonieux. En effet, le revêtement extérieur de maison se doit non seulement de refléter nos goûts, mais la couleur de ce dernier doit également être en harmonie avec le reste de la maison!

Une bonne préparation en vue de travaux tient indubitablement compte du budget. En effet, c’est le budget qui est le réel moteur du projet. Pas d’argent, pas de projet! De plus, quelle déception ce serait de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout des travaux, par simple manque de fonds! Il est aussi très important de prévoir un petit surplus monétaire, auquel cas un bris venait à survenir.

Aussi, il importe de tenir compte de ses goûts en matière de revêtement. Est-on davantage attiré par l’étincelante beauté d’une finition en crépi ou à l’acrylique? Ou peut-être préfère-t-on l’aspect intemporel du bois ou le côté charmant du fibrociment et de l’aluminium? Quoi qu’il en soit, être bien fixé quant à ses envies permet assurément d’amorcer la préparation des travaux en bonne et due forme!

La préparation à de tels travaux passe également par l’embauche de travailleurs qualifiés et qui détiennent les certifications requises en construction. Pour avoir une idée de l’ardeur au travail de l’équipe que l’on souhaite engager, pourquoi ne pas demander l’avis d’anciens clients? Ils pourraient nous fournir des renseignements très utiles et nous pousser à faire affaire avec l’entrepreneur en question… ou non!

Enfin, il est habituellement obligatoire d’obtenir un permis à cet effet auprès de la municipalité. En effet, avant d’amorcer les travaux, les plans doivent être soumis au bureau d’urbanisation de la ville dans laquelle on se trouve, pour une évaluation. Si le permis est obtenu, les travaux peuvent commencer!

Qui contacter pour de tels travaux extérieurs?

C’est certain, l’ajout d’un revêtement extérieur peut jouer un grand rôle esthétique et pratique dans la vie d’une maison et de ses habitants. De ce fait, pour bénéficier des avantages de travaux dûment et bien réalisés, il faudrait sans hésitation contacter des professionnels certifiés en pose de revêtement extérieur de maison. Il en résultera assurément une demeure à l’aspect unique et magnifique!