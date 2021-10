Les préposés en retraitement des dispositifs médicaux (PRDM) de Lanaudière se mobilisent pour exiger du gouvernement qu’il règle enfin leur plainte de maintien de l’équité salariale.

Les PRDM de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) demandent au gouvernement de mettre fin à la discrimination salariale qui perdure et aggrave le manque de personnel pour ce titre d’emploi névralgique.

La FSSS-CSN représente la vaste majorité des PRDM au Québec. Celles-ci se mobilisent aujourd’hui au côté du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de Lanaudière (CSN).

La reprise des chirurgies suite à la pandémie passe inévitablement par les PRDM qui sont responsables de stériliser les équipements pour les interventions chirurgicales et médicales.

Le gouvernement du Québec doit régler la plainte de maintien de l’équité salariale de 2010 selon le syndicat: «Cette journée d’action est un rappel important au gouvernement : la patience des PRDM a ses limites ! Elles se mobilisent pour dire au gouvernement que c’est maintenant qu’il doit agir pour mettre fin à l’hémorragie. Il doit s’asseoir avec nous pour régler le maintien de l’équité salariale », mentionne Simon Deschênes, président du Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CISSS de Lanaudière (CSN).



La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel.

La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d’une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.