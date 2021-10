Boutique promotionnelle à Saint-Félix-de-Valois

Comme chaque année, la municipalité de Saint-Félix-de-Valois profite de la rentrée Félicienne, pour présenter un nouveau projet.

L’annonce de cette année est des plus surprenantes alors qu’une boutique d’outils promotionnels sera officiellement ouverte à tous.

Casquette, tuque, chandail « coton ouaté » à capuchon et gobelet de café de grande qualité aux couleurs de la municipalité seront offerts dans cette nouvelle boutique qui aura comme objectif de promouvoir l’image de la ville.

«Dans les divers exercices de consultation comme la planification stratégique, la politique familiale et la démarche MADA, la question de la visibilité, de la promotion et de la fierté revenait constamment. La boutique d’outils promotionnels est l’un des nombreux projets en communications pour répondre aux objectifs de faire la promotion, améliorer la visibilité et souligner la fierté de la municipalité », mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Plus d’une douzaine d’organismes s’étaient donné rendez-vous malgré le temps incertain pour rencontrer et échanger avec les citoyens. En plus des organismes, Line Laporte et Carole Noël, attachées politiques de la députée de Berthier et ministre du Tourisme Caroline Proulx, étaient présentes.