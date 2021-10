Deux jours d’activité pour l’Halloween à Saint-Félix-de-Valois

Les habitants de la ville de Saint-Félix-de-Valois pourront profiter deux fois plus de la fête de l'épouvante pour 2021.

Au rendez-vous, Tous les Féliciens sont invités à décorer l’extérieur de leur maison et à soumettre une photo de leurs décorations à l’adresse: [email protected] avant le 28 octobre pour avoir la chance de gagner un prix d’une valeur de 100 $.

Une maison hantée sera également de retour à la maison des jeunes Le Spot à Félix située au 5271 rue Principale. La maison hantée est ouverte le samedi 30 octobre de 17 h à 21 h et le dimanche 31 octobre de 13 h à 17 h. Notez qu’en raison des mesures sanitaires en vigueur le passeport vaccinal est obligatoire pour les 12 ans et + et le port du masque est requis en tout temps à l’intérieur pour les 10 ans et +.

La plus grosse activité se tiendra le dimanche 31 octobre au parc Pierre-Dalcourt alors qu’une fête est organisée par la municipalité avec au menu un spectacle pour enfant , un jeu de kermesse, une distribution de bonbons et un concours de citrouille. Les mêmes mesures sanitaires que la maison hantée devront être appliquées.

En cas de pluie, les activités prévues au parc Pierre-Dalcourt vont se dérouler au centre Pierre-Dalcourt.