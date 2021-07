La Grappe ne chôme pas pendant l’été

La Grappe Éducative Montcalm est actuellement en période d’inscriptions et de consultation pour différents services en ce qui a trait au décrochage scolaire, l’assistance d’une infirmière ou encore son projet Synergie Jeunesse.

Dans l’objectif d’établir un portrait réel et actuel du décrochage scolaire dans la MRC de Montcalm, la Grappe lance une démarche de consultation, d’entrevue et de sondage auprès des jeunes ayant quitté l’école entre 2017 et 2021 avant l’obtention de leur diplôme.

Pour participer à cette consultation menée en collaboration avec le Centre de services scolaire des Samares et profiter d’une récompense en retour, il suffit de joindre l’équipe par courriel au [email protected], par téléphone au 438 520-4547ou sur sa page Facebook.

Infirmière CISSS-Grappe

Il est maintenant possible pour les familles de la MRC de Montcalm de s’inscrire au programme et de bénéficier de l’accompagnement d’une infirmière clinicienne CISSS-Grappe.

Ce programme s’adresse aux parents d’enfants âgés entre 3 à 5 ans aux prises avec des défis de langage, cognitif ou d’habiletés sociales et qui ne sont déjà en suivi avec les services réguliers du CISSS de Lanaudière.

Pour s’inscrire, il est possible de joindre l’organisme par téléphone ou courriel. Une fois l’inscription complétée, l’infirmière clinicienne validera l’admissibilité au programme.

L’accompagnement débutera ensuite par une visite d’exploration et d’explication de la démarche qui prévoit l’évaluation et le dépistage de l’enfant, ainsi que l’accompagnement des parents et de leur réseau. Un suivi à l’enfant et à sa famille pourra, au besoin, être assuré jusqu’à la fin de sa première année scolaire.

Synergie jeunesse Monctalm

Avec le projet Synergie jeunesse Montcalm, la Grappe et Réussite Éducative Montcalm offrent un soutien psychosocial ou pédagogique aux enfants dans le besoin. Si les places disponibles en enseignement sont déjà pourvues pour l’été, il est encore possible d’inscrire son enfant pour bénéficier du soutien psychosocial en joignant le 438 520-4547.