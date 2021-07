Manger une pizza pour une bonne cause

Il est maintenant possible depuis le vendredi 16 juillet d’acheter une pizza de Chez Henri, au restaurant ou en épicerie, et soutenir la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. Cette collecte de fonds redonnera un dollar par pizza vendue à la fondation.

Toutes personnes achetant une pizza de la marque Henri Signature en épicerie, en dépanneurs, ou encore directement au restaurant de Saint-Charles-Borromée, contribuera à cette collecte de fonds.

Mariana Mazza, humoriste et ambassadrice de Chez Henri, invite la population à participer à la collecte par le biais d’une vidéo diffusée sur les médias sociaux.

Le montant amassé sera utilisé afin de contribuer au financement d’équipements médicaux et non médicaux, ainsi qu’à la réalisation de projets dans les établissements de santé et de services sociaux du nord de Lanaudière, ce qui permettra d’améliorer les soins et les services offerts à la population.

« La santé, autant physique que mentale, est une cause qui nous tient particulièrement à cœur puisque cela touche l’ensemble de la population. Redonner à notre communauté en soutenant la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière est fondamental pour toute l’équipe de Chez Henri », témoigne Yves Pichette, propriétaire du restaurant qui appuie la fondation depuis plus de 10 ans. Ce dernier aura remis au fil des ans une somme 55 500 $ à l’organisme de bienfaisance.

Cette pizza, qui accumule les points de vente chaque semaine, est maintenant disponible en magasin depuis avril.

« Notre organisation est fière d'être associée à ce fleuron lanaudois et à cette belle nouveauté dans la région, d'une entreprise qui se distingue au niveau de la restauration, mais aussi en tant que nouveau joueur de la vente au détail », souligne Maude Malo, directrice générale de la fondation.

Elle mentionne également que « la fondation est choyée de bénéficier de partenaires fidèles et généreux tels que le Restaurant Chez Henri qui la soutient depuis de nombreuses années. »