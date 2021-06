3 conseils pour rénover vos planchers

Vous avez envie de changement et de vous attaquer aux planchers de votre maison, voici quelques conseils intéressants pour rénover vos planchers sans trop dépenser.

Restaurez votre plancher

Bien qu’il soit toujours agréable de réaliser quelques changements dans la maison, il est possible d’en faire sans pour autant tout remplacer ou détruire. En effet, il peut être intéressant pour vous économiquement de procéder davantage à la restauration qu’au remplacement de votre plancher. Les planchers finissent par changer avec le temps et l’usure, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont à jeter.

La plupart des matériaux de planchers se restaurent très rapidement en utilisant les bonnes techniques. Enlever la peinture sur un parquet ou les autres dégâts causés par le temps et lui redonner un bon coup de nettoyage pourrait suffire à lui donner une seconde vie.

Notez que pour enlever la peinture sur votre parquet, cela demande simplement d’utiliser les bons produits et les bonnes techniques. Pour les peintures à base d’eau un simple chiffon et du savon devraient suffire alors que pour les autres types de peintures le mélange de bicarbonate de soude et le vinaigre est un excellent décapant. Dans certains cas, le décapage thermique peut être également une option à envisager pour rendre votre plancher comme neuf.

Optez pour un plancher économique

Si vous souhaitez refaire complètement votre plancher pour une simple question de goût ou simplement parce que votre ancien plancher arrive à la fin de sa vie, nous vous conseillons de choisir un nouveau matériel qui sera à la fois beau esthétiquement, mais aussi intéressant économiquement.

Il existe de nombreux matériaux abordables et résistants qui sont disponibles. La plupart d’entre eux existent également dans divers coloris qui pourront s’harmoniser pleinement avec l’esthétisme de votre maison. Certains matériaux recyclés offrent également une belle alternative d’un point de vue qualité-prix.

Parmi les matériaux de plancher abordables et populaires, vous pourrez choisir entre le stratifié, le liège, le bois transformé, le vinyle, le béton, le tapis, le caoutchouc et le bambou.

Privilégiez la simplicité

Lorsqu’il est question de rénovation, privilégier la simplicité est toujours une bonne chose que ce soit d’un point de vue temps que d’un point de vue économique. Choisir un matériel où la pose se fait plus facilement peut vous faire gagner un gain de temps considérable sur vos travaux, mais peut surtout faire une différence sur vos frais. Plus vous allez choisir un revêtement complexe et plus cela risque de vous coûter cher en main-d’œuvre.

En conclusion, pour rénover vos planchers, misez davantage sur la restauration et la simplicité pour prolonger la durée de vie de vos planchers. En cas de remplacement, choisissez un matériel économique.