Mobilier de jardin : comment bien le choisir ?

Le temps chaud est à nos portes et c'est le moment idéal pour planifier comment tirer le meilleur parti de votre espace extérieur avec des meubles de patio. Si vous vous demandez par où commencer pour sélectionner votre ameublement extérieur, voici quelques conseils pour savoir comment bien choisir votre mobilier de jardin.

Calculez l’espace disponible pour le mobilier de jardin

Avant de prendre des décisions sur les meubles de patio que vous souhaitez acheter, il est important de déterminer les dimensions de votre balcon ou terrasse. Dans un grand espace extérieur, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination, et créer différentes zones : salle à manger avec table et chaises, coin-détente avec des canapés et des fauteuils, etc.

Si vous disposez d’un petit espace extérieur, vous pouvez toujours créer un espace magique dans votre cour arrière, balcon ou petit patio. Choisissez une petite table et des chaises pliantes ou empilables, et si l’espace vous le permet, ajoutez un pouf avec rangement intégré pour vos coussins.

Analysez vos besoins et votre style de vie

Pour bien choisir votre mobilier de jardin, analysez vos besoins et votre style de vie. Une grande table de salle à manger extérieure sera pratiquement inutile si vous ne recevez que rarement plus d’une ou deux personnes. Si vous invitez principalement famille et amis à prendre un verre en fin de soirée, vous serez mieux servi par un mobilier de jardin composé de canapés et de fauteuils pour que tout le monde puisse s’asseoir confortablement autour d’une grande table basse.

Établissez votre budget pour votre mobilier de jardin

Si vous avez un budget limité pour l’achat d’un mobilier de jardin, vous devrez tenir compte du prix de vos meubles de patio. La qualité a un prix, vous pouvez donc vous attendre à ce que des pièces de meilleure qualité soient plus chères. Cela vaut parfois la peine d'attendre un peu avant de pouvoir vous offrir quelque chose de bien, plutôt que de passer directement à une option bon marché qui vous est disponible maintenant mais qui risque de ne pas durer.

Choisissez un type de mobilier de jardin

Les types de mobilier de jardin les plus courants sont les meubles en métal, en bois, en plastique et à effet rotin. Chacun d'eux est différent et se présente dans une variété de formes et de tailles. Chaque type présente également différents avantages et inconvénients. Le plastique est connu pour être l'option la moins chère, ce qui est bien si vous n'avez pas un gros budget. Le bois est un choix intéressant, car il complète bien différents styles de jardins. Le métal est un bon choix pour un look plus élégant, mais peut nécessiter des soins supplémentaires. Le rotin synthétique est très durable et fait partie des options les plus populaires pour les mobiliers de jardin.

Optez pour un mobilier de jardin à entretien facile

Une chose que vous ne voudriez pas faire est de passer plus de temps à nettoyer ou à effectuer d’autres travaux d’entretien pour vos meubles de jardin. Certains matériaux comme le cèdre, le teck et l'osier synthétique sont très durables et nécessitent peu d'entretien.