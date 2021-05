La Journée de l’arbre a pu jouir d’une popularité remarquable cette année

Près de 400 citoyens de la municipalité de Saint-Félix-de-Valois ont participé à la Journée de l’arbre le 15 mai dernier à l’écocentre municipal. La formule en service au volant a permis de distribuer 1500 arbres, arbustes et plants de légumes et 80 tonnes de compost.

« On a pu constater l’engouement pour le jardinage cette année avec presque le double de participants. Malgré l’attente, c’était le sourire au visage que les gens repartaient avec leurs composts, érables, chênes, cerisiers, bleuets, tomates et autres plantes », souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

En plus des arbres offerts par le ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs via l’Association forestière de Lanaudière, des arbustes fruitiers étaient également distribués grâce au partenariat avec la Jardinière du nord.

Les producteurs maraîchers de la municipalité Mon panier Bio aux jardins d’Irisa et la Coop au bout du rang ont également permis d’offrir près de 300 plants de légumes aux citoyens. La Coop au bout du rang était sur place afin d’offrir la possibilité d’acheter des plants supplémentaires pour compléter le jardin et s’abonner à leur panier biologique.

Communauté bleue

Les 100 barils récupérateurs d’eau de pluie ont tous trouvé preneur. Ceux-ci auront un grand impact sur l’économie d’eau potable dans le réseau d’aqueduc au cours des prochaines années grâce au partenariat avec Zone Bayonne et au soutien de la Fondation Ghislaine-Guindon.

Pour les personnes qui n’ont pu être présentes le 15 mai, elles doivent passer à la mairie pour payer la facture de 25 $ pour ensuite pouvoir récupérer leur baril sur les heures d’ouverture de l’écocentre.

Gagnants du tirage

Des certificats-cadeaux d’une valeur de 75$ chacun à la Jardinière du nord ont finalement été tirés cette année parmi les participants. Ces derniers le recevront dans les prochains jours.

« Félicitations à tous les gagnants et bonne saison de jardinage. Je tiens également à remercier tous les participants à cette belle journée, mais aussi tous les partenaires et nos précieux bénévoles », ajoute Mme Boisjoly.

Liste des gagnants :