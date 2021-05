L’Association sclérose en plaques de Lanaudière offrira une conférence virtuelle gratuite le 30 mai

Chaque année, la journée mondiale de la sclérose en plaques est soulignée le 30 mai. Pour l’occasion, l’Association sclérose en plaques de Lanaudière (ASEPL) offrira aux Lanaudois et aux Lanaudoises touchés de près ou de loin par cette maladie, une conférence virtuelle gratuite intitulée « Comment établir une connexion avec soi-même ».

La sclérose en plaques est une maladie dégénérative du système nerveux central. La cause de cette maladie est encore inconnue. La majorité des diagnostics se fait entre 20 et 50 ans. On compte 1 personne sur 385 qui vit avec cette maladie, donc plus de 1 000 dans la région de Lanaudière.

La conférence virtuelle « Comment établir une connexion avec soi-même » sera présentée le dimanche 30 mai 2021 à 15 heures.

L’ASEPL a pour mission d’améliorer les conditions de vie des Lanaudoises et Lanaudois vivant avec la sclérose en plaques, et celles de leurs proches.

Pour inscription ou informations, contacter Nancy Blouin par téléphone au (438) 494-9900

Par courriel : [email protected]