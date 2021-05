Des travaux entraveront la circulation dans la ville de Joliette

Au cours des prochains mois, la Ville de Joliette procèdera à des travaux d’infrastructures et de voirie sur le boulevard Sainte-Anne, de même que les rues Fabre, Baby, Guilbault et Richard. Ceux-ci obligent la division du transport de la MRC de Joliette à procéder à des changements au niveau des trajets des circuits.

Par conséquent, la Ville invite ses usagers à bien prévoir leurs temps de déplacement. Les modifications en temps opportun sont disponibles sur le site web ou la page Facebook, étant donné que les modifications évolueront au fils de l’avancement des travaux.

Compte tenu de la nature des travaux, des retards pourraient également être observés sur le réseau. Il sera donc de la responsabilité des usagers de prévoir davantage de temps pour la plupart des déplacements en autobus.

Ainsi, dès le 17 mai et ce jusqu’au 30 mai, le centre d’échange des circuits urbains, situé face au palais de justice, sera déplacé temporairement au terminus de la MRC de Joliette (942, rue St-Louis). Selon les informations fournies, ce changement majeur ne devrait durer que deux semaines.

Pour les mois subséquents, les trajets et les arrêts seront régulièrement modifiés et déplacés pour s’adapter aux différentes phases du chantier et ce, jusqu’à la fin des travaux prévus en décembre. Il est donc important pour tous les usagers de vérifier régulièrement le site web pour connaître les changements en vigueur.

« Soyez assurés que toute l’équipe de la division du transport de la MRC de Joliette déploiera toute l’énergie nécessaire afin de continuer à offrir un service hors pair à la population. L’équipe travaillera à minimiser les impacts de ces travaux, dans la mesure du possible, et ce au profit de l’ensemble des usagers », a spécifié la Ville de Joliette par voie de communiqué.