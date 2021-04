Des services de proximité de première ligne à Saint-Calixte

Dans le cadre des efforts visant à renforcer et à améliorer l’accessibilité des services de proximité de première ligne, la nouvelle clinique médicale-CLSC de Saint-Calixte du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière offre, depuis récemment, des consultations médicales sur rendez-vous à la clientèle inscrite de la municipalité et des environs.

Une nouvelle équipe médicale

Depuis le 23 mars dernier, la Dre Katherine Larose pratique à la clinique médicale. Deux autres médecins de famille, le Dr Jérôme Dumas-Dupont et la Dre Valérie Fortin, se joindront progressivement à l’équipe. Il est prévu que ces trois médecins, qui font également partie de l’équipe du Groupe de médecine de famille (GMF) de Saint-Donat, prennent en charge d’ici un an, un total de 1 000 à 1 500 usagers de la région.

On peut joindre la clinique au 1 844 333-0233, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30. Celle-ci est située au 6295, rue Principale, à Saint-Calixte.

Clientèle inscrite sur rendez-vous seulement

Les consultations médicales sont sur rendez-vous seulement. Les clients qui sont pris en charge à la clinique sont uniquement de nouveaux usagers inscrits au Guichet d’accès à un médecin de famille (GAMF). Une priorité est accordée aux personnes habitant Saint-Calixte et les environs.

Modalités de prise en charge

La clinique contacte les personnes inscrites selon l’ordre de priorité qui a été attribué par le GAMF à leur dossier, et ce, en prenant en considération leur état de santé.

Pour vous inscrire au GAMF :

En ligne : www.gamf.gouv.qc.ca.

Par téléphone : 450 756-5076.

Services sans rendez-vous

Il est à noter que les services sans rendez-vous ne sont pas offerts à la clinique de Saint-Calixte. Pour obtenir ces services, optez pour l’une des alternatives suivantes : cliniques médicales et CLSC de la région (avec sans rendez-vous) ou les autres services, comme Rendez-vous santé Québec, Bonjour Santé et 811.

Autre service offert

Le service d’infirmière en milieu rural est également disponible sur rendez-vous seulement pour les personnes âgées de plus de 50 ans : 450 839-3676 ou 1 800 363-1723, poste 4387.

Pour connaître tous les services offerts, consultez le site Web du CISSS de Lanaudière : www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca