Des sites ambulants avec rendez-vous pour favoriser un service de proximité

Le CISSS de Lanaudière a annoncé la mise en place de sites ambulants de vaccination contre la COVID-19 avec rendez-vous dans plusieurs municipalités de la région. Ces sites se distinguent des sites permanents du fait qu’ils seront ouverts en alternance au cours des prochains mois.

L’information sera disponible via la section Vaccination du site Web du CISSS de Lanaudière et sur sa page Facebook.

Dès aujourd'hui : Saint-Gabriel-de-Brandon et Saint-Jean-de-Matha

Le service a débuté aujourd'hui, alors qu’un site ambulant de vaccination est ouvert à Saint-Gabriel-de-Brandon ainsi qu’à Saint-Jean-de-Matha.

Pour y recevoir le vaccin, les personnes âgées de 80 ans et plus (nées en 1941 et avant) doivent avoir préalablement pris leur rendez-vous via quebec.ca/vaccinCOVID ou le 1 877 644-4545 pour obtenir du soutien. Les personnes proches aidantes peuvent aussi se faire vacciner en prenant un rendez-vous avec leur proche si elles sont âgées de 70 ans et plus et si elles sont présentes 3 jours par semaine et plus en soutien à leur proche.

La séquence des groupes prioritaires dans Lanaudière et les conditions de vaccination pour les personnes proches aidantes respectent l’ordre établi par le MSSS et évoluent selon la réalité démographique de chaque région. Cela peut expliquer les disparités pouvant exister, notamment, avec la région de Montréal.

Liste des sites ambulants avec rendez-vous

- Salle L’Opale, 510, rue Saint-Isidore à Saint-Lin-Laurentides;

- Centre d’Art Guy St-Onge, 6294, rue Principale à Saint-Calixte;

- Centre culturel Saint-Jean-de-Matha, 86, rue Archambault à Saint-Jean-de-Matha;

- Centre sportif et culturel de Brandon, 155, rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon;

- L'Étoile du Nord, 887, rue Principale à Saint-Donat-de-Montcalm;

- Salle du Mont-Trinité, 220, chemin du Mont-Trinité à Saint-Michel-des-Saints;

- École secondaire des Chutes, 3144, 18 e Avenue à Rawdon*;

- École secondaire Pierre-de-Lestage, 881, rue Pierre-de-Lestage à Berthierville*.

*À noter que les sites de l’école secondaire des Chutes et de l’école secondaire Pierre-de-Lestage seront visités une seule fois pour la vaccination.

Modalités de prise de rendez-vous

Consulter la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous et pour suivre l’évolution de la campagne par région.

Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir un soutien.