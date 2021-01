Les solutions pour un parent avec Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est un diagnostic difficile à accepter pour les personnes qui en sont atteintes, puisqu’elle suscite la perte totale de plusieurs souvenirs. La maladie peut provoquer une grosse dose de stress, aussi bien pour le patient que pour l’entourage. C’est pourquoi il est préférable pour la personne Alzheimer d’être dans une atmosphère stable et confortable.

Comme dans toutes les maladies, il existe plusieurs solutions qui permettront à l’entourage d’aider au mieux le parent malade afin qu’il se sente le plus possible en sécurité. Voici lesquelles.

Prendre soin de son environnement

Il est important pour une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer de rester le plus longtemps possible dans son environnement habituel pour préserver davantage certaines habitudes, voire certains souvenirs. Un cadre habituel pourra lui permettre une certaine sérénité et l’éloigner des crises d’anxiété.

Lorsque la maladie est avancée et/ou que l’entourage, par manque de temps, est dans l’incapacité d’offrir une attention particulière, il est recommandé de placer le parent malade dans une résidence pour personne Alzheimer où tout sera mis en place pour aider au mieux le patient et répondre à tous ses besoins.

Préserver l’autonomie

La maladie peut amener la personne Alzheimer à perdre ses habitudes d’hygiène élémentaires comme aller aux toilettes ou se laver. Il est donc important d’être attentif et d’aider le malade à faire ces tâches au quotidien sans que cela soit trop complexe et fatiguant pour lui.

Pour que le malade soit en mesure de garder une certaine autonomie, il est essentiel que l’entourage ne fasse pas les choses à sa place et fasse preuve de patience et de calme.

Si cela vous semble difficile à gérer, entourez-vous d’une équipe médicale qui pourra répondre aux besoins du patient et/ou vous donner des astuces qui vous indiqueront comment vous comporter et agir.

Rassurer et améliorer la communication

Malgré la perte de mémoire constante, une personne Alzheimer peut avoir de beaux moments de lucidité qui peuvent malheureusement engendrer des crises d’anxiété, d’où l’importance de bien entourer la personne et de la rassurer.

Avoir le réflexe de se présenter, de partager des souvenirs et de faire des activités que le malade apprécie peuvent lui permettre de se sentir bien et en confiance avec les personnes qu’il accompagne.

Pour améliorer la communication, il est important de le laisser parler même si ses propos ne sont pas cohérents. Songez à parler calmement et faites des phrases plus courtes et faciles à comprendre. Cela facilitera la compréhension du malade.

En conclusion, un parent atteint de la maladie d’Alzheimer doit se trouver dans un milieu stable et confortable qui lui permettront d’avoir des repères indispensables qui l’éloigneront au maximum des sources de stress.