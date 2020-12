Une projection extérieure de la messe de Noël à Rawdon

Les chevaliers de Colomb de Rawdon, en collaboration avec l’église Marie-Reine-du-Monde et St-Patrick, offriront une projection extérieure de la messe de minuit et l’homélie, le 24 décembre. La population pourra assister à la messe via leur véhicule.

Les mesures de distanciation sociales limitent à 25 personnes la présence dans tous lieux publics.

C'est pourquoi, grâce à la participation de la ville de Rawdon, Nadine Girault (député Bertrand) Ministre des Relations internationales et de la Francophonie et Gabriel Sainte-Marie, député de joliette, les chevaliers de Colomb de Rawdon organisent cette projection gratuite aux citoyens, et ce tout en respectant les consignes de la santé publique.

Il est à noter que ce projet pilote est une idée d'Éva Raymond âgée de 8 ans.

Par conséquent, la messe anglophone se tiendra à 20 h et la messe francophone à 22 h sur le stationnement de l’église Marie-Reine-du-Monde située au 3759 Rue Queen à Rawdon.