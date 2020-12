Saint-Paul souligne ses bénévoles coup de coeur pour l'année 2019

Le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul a souligné l’apport des bénévoles impliqués durant l’année 2019 et à honorer le dévouement bien particulier de deux d’entre eux. Cet évènement aurait dû se tenir en avril dernier mais dû à la pandémie, il avait été reporté.

Alain Bellemare, maire de Saint-Paul ainsi que Jacinthe Breault et Dominique Mondor, conseillers municipaux délégués aux loisirs, ont félicité le duo de bénévoles « Coup de cœur de la Municipalité » pour l’année 2019, Philippe Ducharme et Jacques Desroches lors d’une remise spéciale le jeudi 3 décembre.

En plus des remerciements exprimés par les membres du conseil, chacun des deux bénévoles s’est vu remettre une plaque honorifique ainsi qu’un stylo personnalisé.

« Amis de longue date et grands collaborateurs, ces bénévoles travaillent en équipe depuis toujours, ils sont rapidement prêts à aider les Paulois et à s’impliquer activement! Messieurs, vous êtes des bénévoles exemplaires! Votre implication est inspirante et nous espérons qu’elle saura insuffler aux plus jeunes le goût du don de soi. Sans vous, la communauté de Saint-Paul ne serait pas la même! Merci M. Desroches! Merci M. Ducharme! » A exprimé le maire Alain Bellemare.

De plus, chacun des bénévoles impliqués dans la municipalité au courant de l’année 2019 a reçu par la poste durant l’automne une carte de remerciement accompagnée d’un stylo personnalisé à son nom.