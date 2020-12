Consommer local : 2 façons insoupçonnées d'y arriver

En ces temps de pandémie, il est plus que jamais important d’encourager les commerçants locaux. Cela étant dit, il peut parfois être difficile, malgré toute notre bonne volonté, de favoriser les achats locaux dans le tourbillon de choix internationaux qui jouissent d’un rayonnement de taille. Il ne faut pas se décourager, car il existe heureusement des façons simples de consommer local. En voici quelques-unes auxquelles vous n’auriez peut-être pas pensé.

Se servir du web

Autant pour les consommateurs qui ont besoin de suggestions pour trouver des entreprises locales que pour les entrepreneurs qui veulent augmenter leur visibilité, le web peut s’avérer être une ressource plus que pertinente. Cela est encore plus probant en pleine crise sanitaire. Comme il est recommandé de restreindre nos déplacements le plus possible, l’achat en ligne devient encore plus populaire et primordial.

C’est pour cette raison que les entreprises d’ici gagnent à tenir une boutique en ligne. Pour les entrepreneurs qui ont déjà une boutique en ligne, il est important de tout mettre en œuvre pour qu’elle corresponde aux critères caractérisant le web aujourd’hui. Pour que les sites des entrepreneurs d’ici soient véritablement vus par un nombre considérable d’utilisateurs, il est recommandé de consulter une agence spécialisée en hébergement WordPress.

Vérifiez la provenance des produits achetés

Cela peut sembler être une façon assez banale, mais elle constitue un excellent point de départ. Comme les produits offerts en magasin et en ligne proviennent d’endroits différents, il est judicieux de prendre le temps de s’informer sur le pays dans lequel ils ont été conçus. Vous pouvez commencer à être plus attentif à ce point lors de vos visites à un endroit que vous fréquentez assurément plusieurs fois par mois : les épiceries ou autres marchés d’alimentation.

Les marchés alimentaires regorgent de délicieux produits faits ou cultivés au Québec. Les agriculteurs, fermiers et autres professionnels œuvrant dans l’industrie alimentaire ont besoin de notre appui constant pour conserver leur emploi. Acheter des aliments de manière locale est une façon importante de ne pas perdre ce droit et de faire de belles découvertes. Par chance, il est possible de remarquer à l’épicerie des logos d’identification qui sont clairement apposés sur l’emballage de nombreux produits faits et préparés au Québec. Dans le même ordre d’idées, il est recommandé de prendre du temps supplémentaire dans une allée pour trouver l’alternative québécoise tout aussi savoureuse d’un produit populaire provenant d’une région étrangère. Par exemple, vous pouvez remplacer l’huile d’olive ou le vinaigre balsamique par une huile de chanvre ou une huile de canola.

Bref, pour consommer local, vous pouvez consulter les sites Internet d’entreprises d’ici et vérifier de manière plus accrue la provenance de vos achats.