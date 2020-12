Protéger sa maison du froid

L’hiver s’installe lentement mais sûrement et les maisons commencent tranquillement à se refroidir. Il est donc temps de penser à des moyens à la fois pratiques et pertinents pour réchauffer notre maison et ainsi passer un hiver beaucoup plus agréable et chaleureux.

Voici quelques solutions pour vous aider à vous protéger du froid.

Calfeutrer votre maison

Le calfeutrage est une bonne façon de vous libérer du froid, car cela consiste à isoler davantage toutes les fenêtres qui figurent dans votre maison ainsi que les portes et toutes les jointures. De plus, le calfeutrage est également le meilleur isolant contre les rongeurs qui voudraient passer l’hiver avec vous en secret.

En effet, l’hiver est une saison qui amène beaucoup de petits animaux (écureuils, ratons laveurs, souris, chauve-souris) à prendre place dans votre demeure pour créer un nid douillet et voler au passage de la nourriture. Que ce soit dans les trous, les bouches d’aération ou autres passages secrets, la présence de ces animaux chez vous peut créer un gros inconfort, surtout si vous avez une santé fragile.

Habiller la porte d’entrée et les sols

L’espace qui se trouve en dessous de vos portes est parfois plus gros que vous pouvez l’imaginer. C’est pour cette raison qu’il peut être intéressant pour vous d’habiller votre porte davantage avec, par exemple, un lourd rideau en velours ou en laine qui, en plus de conserver la chaleur, donnera une allure de réconfort à votre maison.

Bien que les chaussons puissent aider en période hivernale, habiller vos sols pourrait être une bonne idée pour réchauffer encore plus votre maison, puisque le froid peut passer par eux, surtout si vous êtes équipé de carrelage.

Vous pouvez songer à installer des tapis pour stopper le froid et ainsi donner une petite touche supplémentaire de chaleur.

Sachez que vous pouvez aussi bouger vos meubles de place pour harmoniser le tout et rendre votre maison la plus confortable et réconfortante possible.

Faites entrer la lumière

Bien que l’hiver semble toujours être une période un peu plus grisâtre, il laisse quand même place à de beaux jours ensoleillés desquels il faut absolument profiter pour nous aérer l’esprit, mais également pour le réchauffer.

En effet, en laissant vos fenêtres dégagées, vous allez laisser entrer un maximum de lumière. Cela va réchauffer votre maison naturellement sans que vous ayez besoin d’augmenter le chauffage, ce qui vous permettra de faire quelques économies.

Finalement, réchauffer une maison est une chose assez facile lorsqu’on y met du sien. En calfeutrant votre maison et en l’habillant de velours et de lumière, vous parviendrez à bloquer rapidement le froid et apporter à votre maison chaleur et réconfort pour affronter les rudes périodes hivernales.