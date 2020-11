Cinq étudiants de Lanaudière reçoivent une bourse d'études

L'Organisation de la communauté anglophone de Lanaudière (OCAL) a annoncé mardi l'attribution de bourses à cinq étudiants de la région de Lanaudière.

Nirva Duré a reçu une bourse pour étudier en Nursing Sciences et Ernest King-Giguère pour étudier en Social Work, tout deux à l'Université de Montréal.

Vicky Leclerc a quant à elle obtenu une bourse pour étudier l'Occupational Therapy à McGill University.

Ensuite, Emily Boutilier s'est vu attribuer une bourse pour ses études dans le milieu des Social Services au Dawson College.

Enfin, Nick Zamora a eu une bourse pour aller étudier en Special Care Counseling au Cégep de Lanaudière à Joliette.

Ces bourses sont attribuées dans le cadre du projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé.

Le programme de bourses offre un soutien financier aux étudiants de certaines régions du Québec qui possèdent les compétences linguistiques requises en anglais et en français et qui poursuivent des études à temps plein dans le domaine des services de santé et des services sociaux.

Nos candidats se sont engagés à rester dans la région de Lanaudière après leurs études et à y travailler pendant au moins un an dans un établissement public de santé et de services sociaux ou dans un organisme apparenté.

Le Projet de formation et de maintien en poste des professionnels de la santé vise à améliorer l’accès à des soins de santé et des services sociaux sécuritaires et équitables pour les clients d’expression anglaise.



PHOTO : De gauche à droite, Ernest King-Giguère, Nick Zamora, Nirva Duré, Vicky Leclerc et Emily Boutilier.