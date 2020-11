Les étapes à suivre pour réussir son projet de revêtement extérieur en bois

Planifiez-vous de changer l’apparence générale de votre demeure? Désirez-vous choisir un revêtement extérieur en bois?

Si vous avez répondu « oui » à ces deux questions, vous vous trouvez à la bonne place. Dans cet article, vous découvrirez les différentes étapes à suivre pour réussir votre projet de revêtement extérieur en bois.

Étape 1 : S’inspirer

Il serait un peu stupide de rencontrer un entrepreneur et d’entamer un projet sans avoir déjà quelques idées en tête. Avant de communiquer avec une entreprise de votre région, il est important d’essayer d’imaginer le résultat final.

Heureusement, Internet déborde de sources d’inspiration pour les propriétaires. Il suffit de visiter des sites Web comme Pinterest ou Instagram pour trouver des centaines de photos de maisons avec un revêtement extérieur en bois.

Étape 2 : Enquêter

Après s’être inspiré sur différents sites, il est l’heure de trouver un fabricant ou un entrepreneur dans votre région. Pour y arriver, vous pouvez simplement visiter leur site Web. Par ailleurs, de nombreuses entreprises de revêtements extérieurs partagent des informations pertinentes sur leurs produits sur leur site. Vous pouvez ainsi vous renseigner sur les essences de bois, sur la taille des planches, sur les types de poses, sur les finitions, etc.

Certaines entreprises proposent également des outils de visualisation qui permettent aux visiteurs de créer des combinaisons de revêtement uniques et originales.

Étape 3 : Toucher

Lorsque vous aurez réduit vos options à quelques revêtements, il est temps de les toucher et de les regarder de plus près. Il est possible que certaines entreprises proposent de vous envoyer des échantillons par la poste. Si cette option n’est pas envisageable, vous pouvez toujours vous rendre à l’une des salles d’exposition dans votre région.

Étape 4 : Planifier

Sans surprise, un projet de revêtement extérieur en bois peut entraîner plusieurs imprévus. En revanche, il est souvent possible d’éviter de nombreux problèmes en planifiant minutieusement les différentes étapes des travaux.

Avant de signer un contrat, il est important d’établir avec l’entrepreneur des échéanciers pour les différentes étapes du projet. Un budget doit également être déterminé pour éviter les mauvaises surprises.

La planification doit tenir compte de la disponibilité des différents professionnels et des délais de livraison des matériaux. Ensuite, il est important de discuter avec l’entrepreneur pour bien comprendre ses besoins et les règles en lien avec les travaux de rénovation du revêtement extérieur en bois.

Finalement, avant de commencer les travaux, il est important de délimiter clairement un espace de travail propre et sécuritaire. Par exemple, les matériaux doivent être entreposés au sec et ne pas entrer en contact avec de la pluie ou de la neige. De plus, toutes les aires de travail doivent également être dégagées et permettre une circulation sécuritaire.

Étape 5 : Travailler

Après être passé à travers toutes les étapes ci-dessus, vous êtes prêt à débuter l’installation de votre nouveau revêtement extérieur en bois. Il est important de ne pas oublier d’avoir tous les accessoires nécessaires pour une pose conforme du revêtement. Sinon, les travaux pourraient être retardés.