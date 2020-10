Un comptoir alimentaire inter-provincial en place à Lavaltrie

Le comptoir inter-provincial alimentaire est disponible au 861 Notre-Dame à Lavaltrie pour tous les étudiants, les personnes âgées et les travailleurs à faibles revenus de toutes les municipalités environnantes.

Un service de livraison fonctionne à Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée et Lavaltrie.

Ce comptoir est ouvert tous les mercredis et vendredis de 14h à 16h. Il est demandé aux personnes qui viennent récupérer les aliments de mettre des gants et porter un masque.

Il est nécessaire d'apporter des sacs, des bacs et des contenants. Il est également demandé de prendre avec soi des preuves de revenus et d'identité des enfants, afin d'établir la composition du nombre de personnes de la famille et recevoir les denrées nécessaires .

Pour plus d'information, contacter Daniel au: 450 - 547- 8527 .

Un don de 15 $ par commande est demandé, plus 2$ si livraison. Ces dons aident au coût de fonctionnement du comptoir.