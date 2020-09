Conseil régional de l’environnement: un bilan satisfaisant et un nouveau conseil d'administration

Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) a dressé, lors de son assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 23 septembre dernier via la plateforme Zoom, un bilan plus que satisfaisant de l’année 2019-2020. L’organisme de concertation et de consultation en environnement dont la particularité est d’influencer et de suggérer des solutions non seulement aux décideurs, aux citoyens et aux organisations lanaudoises, a aussi présenté un plan d’action 2020-2021 étoffé.

« Avec la pandémie que nous traversons actuellement, il est primordial que l’environnement fasse partie des priorités du plan de relance. Grâce à une étroite collaboration avec les municipalités, organismes, entreprises et citoyens lanaudois, nous veillons à ce que cette dimension soit priorisée. C’est un travail d’équipe! », mentionne Vicky Violette, directrice générale du CREL.

L’organisme a profité de l’occasion pour élire son conseil d’administration pour l’année 2020-2021. Celui-ci est constitué de:

Hélène Riberdy (Mouvement EVB);

Robert Papineau (Association forestière de Lanaudière);

Sophie Lemire (Comité ZIP des Seigneuries);

Gilles Côté (Zone Bayonne);

Anthony Coutu (Les Amis de la Chicot);

Guillaume Granger (Conseil central de la CSN de Lanaudière);

Samira Chbouki (Cégep régional de Lanaudière);

Michel Robidoux, (municipalité de Chertsey);

Mireille Asselin (Asselin Architecture)

Denise Trudel (citoyenne);

Richard Massicotte (citoyen);

Renald Breault (citoyen);

et Francis Bergeron (citoyen).

« Aussi, je tiens à souligner l’arrivée de deux nouveaux administrateurs, soient madame Mireille Asselin et monsieur Francis Bergeron. Ce dernier a déjà fait partie du conseil d’administration du CREL par le passé et a décidé de nous joindre à nouveau », a précisé Vicky Violette.

Selon Denise Trudel, présidente du CREL : « Nous sommes vraiment choyés de pouvoir compter sur un appui aussi concret de nos partenaires et élus. Aussi, nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur la présence de Marc Bureau, président du Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) ».

L’agenda de l’année 2020-2021 est déjà bien rempli et l’organisme œuvre déjà à accomplir sa mission en vue de la prochaine année. Il est possible de consulter le rapport d’activités 2019-2020 ainsi que le plan d’action 2020-2021 de l’organisme en versions numériques à l’adresse www.crelanaudiere.ca. Toutes les informations au sujet du CREL et de ses activités s’y trouvent également.