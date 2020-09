Mascouche: le 20e anniversaire de la SODAM annulé, la Fête des récoltes maintenue

Vu les dernières recommandations émises par la Santé publique et le gouvernement québécois, la SODAM a annulé les allocutions et le déroulement protocolaire entourant les célébrations de son 20e anniversaire prévues le samedi 26 septembre à 13 h.

Cependant, la Fête des récoltes prévue la même journée, de 10 h à 16 h, aura toujours lieu vu la nature de ses activités. En effet, la Fête des récoltes et les activités programmées permettent à l’organisation de s’assurer plus facilement d’un respect de la distanciation sociale et des règles d’hygiène.

Tous les invités d’honneur sont toujours invités à se présenter, selon leur convenance.

La SODAM a indiqué que s’il y a un changement de situation imposée par la Santé publique, les modifications seront annoncées rapidement sur la page Facebook du Volet Objectif territoire ou de l’événement Fête des récoltes.