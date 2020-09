Les MRC de L’Assomption et de Les Moulins passent au palier jaune

En suivi du point de presse tenu hier par le gouvernement, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière désire informer la population des changements annoncés pour la région.

Les MRC de L’Assomption et de Les Moulins sont passées au palier jaune, en mode Préalerte. Rappelons que ce niveau s’impose lorsque la transmission commence à s’accroître. Les mesures de base sont alors renforcées et davantage d’actions sont déployées pour promouvoir et encourager leur respect. Par exemple, davantage d’inspections peuvent être réalisées et un plus grand contrôle de l’achalandage peut être fait dans certains lieux de manière à faciliter la distanciation physique.

Quant aux autres MRC de la région, de D’Autray, de Joliette, de Matawinie et de Montcalm, elles demeurent au palier vert. Ce palier 1 "Vigilance", appelle à la vigilance constante qui est requise dans le contexte de la pandémie de la COVID-19. Il correspond à une transmission faible dans la communauté, et exige le respect des mesures de base mises en place dans l’ensemble des milieux (distanciation physique, étiquette respiratoire, lavage des mains, etc.). Des mesures spécifiques peuvent également s’appliquer à certaines activités ou certains milieux.

Les mesures suivantes sont en vigueur pour les 6 MRC de la région (paliers vert et jaune) :

Rassemblements privés: maximum de 10 personnes à l’intérieur ou à l’extérieur;

Activités organisées dans un lieu public: maximum de 50 personnes à l’intérieur (salles louées, lieux de culte, événements festifs, mariages, célébrations professionnelles ou scolaires, etc.). Dans un lieu avec permis d’alcool : fin de la vente d’alcool à minuit, aucune consommation d’alcool après 1 h et activités dansantes interdites. Maximum de 250 personnes à l’extérieur;

Auditoires et audiences dans un lieu public: maximum de 250 personnes. Personnes assises, relativement immobiles, parlent peu ou pas, sous supervision de personnel (salles de spectacle, théâtres, cinémas, etc.)

Qui doit se faire dépister: trois critères établis dans Lanaudière

La probabilité de trouver un cas positif à la COVID-19 est la plus forte chez les personnes qui présentent des symptômes et les personnes ayant eu un contact étroit avec une personne atteinte de la COVID-19. Il est donc important que les personnes répondant à ces critères subissent un dépistage. Dans Lanaudière, trois modalités sont offertes pour le dépistage:

1. Sur rendez-vous : composez le 1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h pour prendre un rendez-vous;

2. Sans rendez-vous : présentez-vous au Pavillon Desrosiers-Langlois de Terrebonne, situé sur le terrain de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur. L’accès au dépistage sans rendez-vous se fait en empruntant la rue Marie-Rose. Les dépistages se font sous la tente, à l’extérieur de l’immeuble, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h.

3. Clinique mobile de dépistage : consultez le calendrier de la clinique mobile de dépistage au http://www.cisss-lanaudiere.gouv.qc.ca/coronavirus/depistage-covid-19/.

« La population de Lanaudière est invitée à respecter les mesures mises en place pour limiter la propagation. Si tout le monde fait les efforts nécessaires, la région bénéficiera des impacts positifs. Soyons solidaires. », a tenu a souligner le Dr Richard Lessard, directeur régional de santé publique.

Pour rappel, une attention particulière doit être portée au respect des consignes dans les milieux de travail, principalement aux heures de pauses et de repas ainsi que dans les rencontres avec la famille et les amis.