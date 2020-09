Les Journées de la Culture de retour à Joliette

Dans une formule revue et allongée, les Journées de la culture reviennent en force à Joliette et présentent diverses activités culturelles gratuites du 25 septembre au 25 octobre.

Dans le respect des mesures sanitaires, diverses animations et prestations sont ainsi organisées en collaboration avec le Musée d’art de Joliette et son Théâtre, le Festival de Lanaudière et la Corporation Hector-Charland, selon l’horaire ci-dessous.

25, 26 et 27 septembre: Notes d’automne

À la cathédrale de Joliette à 20 h. Procurez-vous des billets pour ces magnifiques concerts d’automne offerts par le Festival de Lanaudière, la musique classique à son meilleur. Exceptionnellement, ces événements sont payants. Les billets sont en vente au lanaudiere.org.

26 septembre: Orchestre symphonique des jeunes de Joliette

Au Centre-ville de Joliette, entre 13 h et 16 h (concerts extérieurs). De courtes prestations surprises, un peu partout au cœur de la ville! Gardez l’œil ouvert sur les terrasses de la Brasserie artisanale Albion et de la Brûlerie du Roy, sur la place Bourget ainsi qu’aux parcs Lajoie et Antonio-Barrette.

30 septembre et 7 octobre: Le Petit Prince

Les deux soirs se dérouleront deux représentations à 19 h et à 20 h (deux représentations). Le 30 septembre, elles auront lieu au parc Réal-Laurin et le 7 octobre, au parc Antonio-Barrette.

Assistez en famille à la lecture extérieure d’extraits du Petit Prince avec les comédiens du Théâtre du Musée d’art de Joliette, sous la direction de Sylvain-Alexandre Lacas. Apportez votre chaise et votre masque (obligatoire). En cas de pluie, les représentations sont reportées au lendemain.

2, 3 et 4 octobre: Bercer le temps

Une installation participative sera sur la place Bourget, le 2 octobre de 14 h à 19 h et les 3 et 4 octobre, de 11 h à 16 h. Douce immersion dans l’univers des berceuses, cette installation des Berceurs du temps invite au voyage à bord d’une chaise berçante. Laissez-vous emporter par les échos de l’enfance à travers des chants apaisants d’ici et d’ailleurs.

4 octobre: Défier l’absence

Sur la place Bourget à 14 h. Défier l’absence est une chorégraphie de Virginie Brunelle, interprétée par Sophie Breton et accompagnée au violon par Marcelle Mallette. Il s’agit d’une métaphore exposant le bouleversement intérieur devant le vide soudain. Une danse qui refuse de céder à l’inertie. En cas de pluie, la prestation est reportée au 11 octobre.

22 octobre : Particules – Correspondances inattendues

En ligne ou au Musée d’art de Joliette, de 14 h à 16 h. Contribuez à une œuvre collective numérique sur Twitter ou directement au Musée d’art de Joliette. Il s'agit d'un échange de mots, d’images et de minimessages entre les artistes et le public. Tous les détails au museejoliette.org.