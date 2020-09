« Remorque et confidences » : les services municipaux à l’honneur

Sur une remorque au décor chaleureux, installée au coeur de leur lieu de travail, des employés de la Ville de Joliette se livrent sur leur profession, leurs motivations et l’amour qu’ils portent pour leur ville.

"Remorque et confidences" est une toute nouvelle campagne de mise en valeur des services municipaux, lancée à l’occasion de la Semaine de la municipalité.

Réalisées par l’agence de création Synop6, les huit capsules vidéo visent notamment à humaniser l’approche municipale et à mieux faire connaître l’étendue des services dispensés quotidiennement par les employés de la Ville. Celles-ci, tournées au grand air et présentant des membres de l’équipe municipale à l’œuvre, seront dévoilées à raison d’une par mois sur les réseaux sociaux et au www.joliette.ca.

Diffusée hier, la capsule d’Éric Blouin, opérateur-concierge au Centre récréatif Marcel-Bonin, présente un homme fier de son implication au sein du service des Loisirs et de la culture, fier de ses parcs et de son aréna, l’un des plus anciens du Québec.