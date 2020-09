Agro-100 Ltée souligne les 30 ans de contribution de Fernand Fafard, artisan de la première heure

L'année 1990 a sonné le coup de départ d’une longue et fructueuse carrière chez Agro-100 pour Fernand Fafard dont la contribution à la croissance de l’entreprise a été d’un apport exceptionnel, depuis les tout-débuts de celle-ci qui en est, simultanément, à sa 30e année d’existence.

C’est ce qu’a fait savoir aujourd’hui le président et chef de la direction, Stéphane Beaucage, pour qui la présence de Fernand Fafard s’est avérée comme exceptionnelle tant l’expertise de celui-ci a constitué un avantage-pivot au sein de l’entreprise.

« L’expérience de monsieur Fafard, qui cumulait déjà à son arrivée chez Agro-100 30 ans de fier service dans le monde agricole, a été d’un apport formidable » a dit aujourd’hui le président et chef de la direction pour qui la prestation de services de ce dernier a constitué un véritable modèle pour les générations montantes, et qui continuera à en inspirer plus d’un encore longtemps.

Découvertes constantes

Pour celui pour qui les produits agricoles tels les chaulants, les fertilisants, les engrais liquides et foliaires n’avaient plus de secret, les 30 années passées au sein d’Agro-100 se sont révélées être une expérience aux constantes découvertes des nouvelles façons de faire dans les champs.

« Bien plus qu’un simple représentant aux ventes et au service à la clientèle, mes fonctions m’auront permis d’être aux premières loges des innovations et de relever de nombreux défis, avec des collègues efficaces et agréables, au bénéfice des producteurs agricoles » a pour sa part expliqué Fernand Fafard, dont le départ à la retraite prendra effet le 31 octobre prochain.

Pour ce dernier, ces 30 années chez Agro-100 ont passé à la vitesse de l’éclair, alimentées par la confiance des producteurs agricoles bâtie au fil des ans à coup de suggestions curatives et d’interventions réussies dans la recherche de solutions aux problèmes de gestion des sols des agriculteurs.