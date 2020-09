Àmélioration des soins et services sociaux: trois restaurants de la région appuieront la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière

De retour pour une 24e année, la campagne du Biscuit Sourire appuiera des organismes caritatifs dans les communautés de partout au pays, notamment la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière – un des 550 organismes caritatifs, hôpitaux et programmes communautaires qui recevront le soutien de la campagne annuelle. Du 14 au 20 septembre, la totalité du dollar provenant de la vente de chaque Biscuit Sourire sera remise à la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière.

Cette semaine, les propriétaires de restaurant verseront en don la totalité du dollar provenant de la vente de chaque Biscuit Sourire aux brisures de chocolat afin d’appuyer des organismes caritatifs dans leur communauté. Les invités peuvent remplir un formulaire pour commander à l’avance des Biscuits Sourire auprès de leur restaurant.

Contribution à l'amélioration des soins et services sociaux

Cette année, les restaurants Tim Hortons de Notre-Dame-des-Praires (route 131), Saint-Félix-de-Valois et Saint-Jean-de-Matha appuient la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. La fondation veille à recueillir des fonds afin de financer des projets et des équipements améliorant les soins de santé et les services sociaux, de même que le bien-être des gens, dans le nord de Lanaudière. Les profits amassés par cette campagne seront investis à l’unité de pédiatrie du Centre hospitalier De Lanaudière dans le but de contribuer à la santé des enfants de la région.

Dans le cadre de la campagne annuelle l’an dernier, les propriétaires et les invités des restaurants Tim Hortons® de partout au pays ont amassé une somme record de 9,8 millions de dollars pour soutenir des organismes caritatifs locaux.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous envoyons nos camionnettes de café et offrons nos pâtisseries aux banques alimentaires, hôpitaux et organismes caritatifs locaux, qui appuient leurs communautés jour après jour, souligne Hope Bagozzi, directrice du marketing, Tim Hortons. Nous continuons de soutenir ces organismes avec le lancement prochain de notre semaine du Biscuit Sourire, une de nos plus importantes initiatives dirigées par les propriétaires de restaurant, qui continue de soutenir les organismes caritatifs locaux qui en ont le plus besoin. »