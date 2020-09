Living lab Lanaudière et Tourisme Lanaudière associés pour l'innovation

Le Living Lab Lanaudière et Tourisme Lanaudière ont annoncé un nouveau partenariat visant à augmenter les tests technologiques et l’adoption d’innovation dans le secteur touristique. Ce secteur de l’économie est primordial pour la région et les défis que vivent les entreprises peuvent souvent être relevés en faisant appel à une technologie appropriée.

« Pour le Living Lab, Tourisme Lanaudière est un partenaire naturel et primordial afin d’ancrer le service auprès des entreprises du territoire lanaudois. De plus, nous sommes en mesure d’offrir à leurs membres un service unique visant spécifiquement à répondre à leurs enjeux », précise Noémie Blanchette-Forget, coordonnatrice du Living Lab.

Échange de services

À travers cette entente qui s’articule autour d’un échange de services et de collaboration, le Living Lab Lanaudière se positionne comme une ressource disponible en matière de recherche de solutions innovantes et de tests technologiques pour les membres de Tourisme Lanaudière.

Des entreprises du secteur touristique ont déjà pu essayer des innovations via le service de maillage et ont ainsi travaillé avec des startups qui développent des solutions technologiques. Tourisme Lanaudière orientera vers le Living Lab ses membres qui pourraient avoir besoin du service offert. Par la suite, les entreprises touristiques souhaitant aller de l’avant avec des solutions innovantes pourront profiter de l’EDNET, un fonds dédié au développement numérique en tourisme disponible directement à Tourisme Lanaudière.

Accompagnement d'entreprises

Pour Denis Brochu, directeur général de Tourisme Lanaudière, « l’innovation est au cœur du succès des entreprises touristiques les plus dynamiques. Mais l’implantation de nouvelles technologies est parfois complexe et nécessite des tests souvent trop couteux pour une petite et moyenne entreprise en tourisme. C’est pour cette raison que Tourisme Lanaudière fonde beaucoup d’espoir sur ce partenariat avec le Living Lab qui permettra d’accompagner les entreprises et les mettre en lien avec les startups les plus prometteuses, en lien avec leurs objectifs ».

Le Living Lab Lanaudière et Tourisme Lanaudière partagent un intérêt commun pour le développement technologique et le virage numérique des entreprises touristiques. Les deux organisations cherchent à favoriser l’émergence d’innovations dans le secteur et aspirent à maximiser la performance des entreprises avec l’ajout de technologies.