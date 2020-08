Le dernier marché fermier de Saint-Norbert aura lieu le 4 septembre

Les cinq premières éditions de 2020 du Marché fermier de Saint-Norbert ont été couronnées de succès, où l’affluence a été au rendez-vous et où les producteurs-artisans d’ici ont obtenu une vitrine hors du commun. Le dernier rendez-vous estival est prévu pour vendredi le 4 septembre de midi à 18h, sur le terrain de l’église.

Hélène Blondin, la coordonnatrice du marché Saint-Norbert, observe un bilan estival positif: « Lors du marché de la mi-août, plus de 300 visiteurs ont participé à l’évènement, ce qui est au-delà de nos attentes! J’invite maintenant l’ensemble de la population à venir faire le plein de produits locaux et écoresponsables lors de notre dernière édition de l’été »

« Lors de ce dernier rendez-vous annuel, nous aurons accès à des produits frais et savoureux, tels que des pommes, des poires, des melons, des choux, ainsi que d’autres fruits et légumes annonciateurs de l’automne. Ce sera un marché spécial et haut en saveur! », ajoute Mme Blondin.

Installé sur le terrain de l’église, le Marché fermier et ses artisans-producteurs offriront encore une fois fruits, légumes, miel, canards bio, pains et viennoiseries, champignons en tous genres, confitures, produits de l’érable, huile d’olive, vinaigre balsamique, savons naturels, artisanat, ainsi que beaucoup d’autres primeurs.