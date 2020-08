Le service de police intensifie la prévention routière avant la rentrée

→ Non-respect d’un signal d’arrêt émis par un transport scolaire 9 points d’inaptitude et amende de 314 $ → Non-respect d’un signal d’arrêt émis par un brigadier scolaire 4 points d’inaptitude et amende de 314 $ → Excès de vitesse dans les zones de 30 km/h Plus de 10 km/h (1 point d’inaptitude)

Plus de 20 km/h (2 points d’inaptitude)

Plus de 30 km/h (3 points d’inaptitude)