La Marché public moulinois ouvre demain

La saison 2020 du Marché public Moulinois commence officiellement demain à Terrebonne, au parc Saint-Sacrement sur le boulevard des Seigneurs (nouveau site), et le lendemain, dimanche 5 juillet, à Mascouche sur le site de l’hôtel de ville, chemin Sainte-Marie. Les sites seront accessibles de 10 h à 14 h 30.

Toutes les activités se dérouleront selon les normes de distanciation sociale et en respect des mesures sanitaires émises par la Santé publique du Québec.

La liste de tous les exposants présents est disponible sur le site Internet du marché au www.marchemoulinois.ca ainsi que sur la page Facebook (MarchepublicMoulinois). Ce sont 24 qui sont attendus à Terrebonne et 23 à Mascouche.

Une grande variété de produits seront accessibles puisqu’il n’y a que le tiers de ceux-ci qui seront présents sur les deux sites, tous les autres étant uniques à chaque endroit.

Il sera, entre autres, possible de se procurer les aliments suivants :

• fruits et des légumes frais (La Relève Girard, Fines Herbes Patrick Lauzon, Les Jardins de Mascouche et Ferme entre Ciel

et Terre);

• champignons (Champimignons);

• pain frais et viennoiseries (La Shop à Pain);

• fromages;

• vins;

• desserts (Party Crêpe urbaine et Choco supérieur);

• huiles, vinaigres et sauces;

• confitures;

• miel (Magie d’abeilles);

• produits naturels (la Maison du Bonheur).

À ces producteurs ou transformateurs agroalimentaires s’ajoutent des artisans qui offriront aux visiteurs des bijoux, des créations en laine d’alpaga et des savons et produits corporels.

Consignes à respecter

Comme demandé par le gouvernement québécois, des consignes sanitaires et de distanciation sociale seront appliquées sur les sites du marché. Par conséquent, une entrée unique et un circuit seront mis en place pour encadrer la circulation des visiteurs.

Des barrières physiques entre les exposants et les clients seront aussi installées afin de rendre les échanges commerciaux sécuritaires. On demande aux clients de ne pas manipuler les produits sans raison et des stations de lavage des mains seront installées pour tous.

« Nous espérons compter sur la collaboration et la patience des visiteurs afin que tout se déroule rondement et sécuritairement », explique la coordonnatrice du marché, Caroline Charron-Hénault.

Encore une fois, toutes les consignes sont disponibles sur le site Internet et seront mises à jour selon les recommandations gouvernementales.