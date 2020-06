Coupes dans les forêts de Lanaudière: «Les gens disent oui à cause de la pression»

Des membres de la communauté s’opposant aux coupes dans le Nord de Lanaudière se sont rencontrés de nouveau hier, date officielle de la Journée nationale des peuples autochtones, dans le stationnement du Sentier National qui mène au Lac Kaël à Ste-Émilie-de-L’Énergie. Le mouvement populaire auto-géré #MobilisationMatawinie reconnaît ce dernier comme étant un territoire ancestral Atikamekw non-cédé.

La manifestation a eu lieux dans le secteur du Lac Kaël, un des endroits ciblés par le plan d'aménagement forestier (PAFIO) 062-71 qui est sous la gestion de la MRC de Matawinie. La demande du Mouvement au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est de transformer, parmi bien d’autres, ce secteur ainsi que celui de la Pourvoirie Basilière en aires protégées.

Une brève séance d’information par les co-porte-paroles a précédé une action sur la route 131 où les citoyens ont bloqué la route avec des petits arbres en pots afin de faire connaître le mouvement aux passants. Le tout s’est déroulé pacifiquement et dans la joie.

« C'est comme s'ils nous forçaient à dire oui, explique Gaston Moar, Chef de territoire, au sujet des consultations entre le MFFP et les Atikamekw. Voir une coupe sur une carte c'est pas pareil. Quand les gens voient ça sur le terrain, ils ont de la misère à croire qu'ils ont dit oui à ça. Les gens disent oui à cause de la pression mais ils ne savent pas l'impact que ça aura, une fois coupé, sur nos activités traditionnelles, les animaux et nos plantes médicinales. Nos forêts sont malades, les orignaux sont maintenant plein de tiques, même le castor s'en va. Les forestiers et le gouvernement connaissent pas la forêt comme nous autres ».

Voici le lien pour la pétition en ligne contre les coupes prévues dans le cadre du PAFIO 062-71 qui a déjà accumulé plus de 5825 signataires en deux semaines.

Le groupe facebook public "Protégeons les forêts de Lanaudière" est accessible aux personnes souhaitant avoir plus d’informations ou s’impliquer.