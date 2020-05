La Manne quotidienne lance un appel urgent à la solidarité des Joliettains

La Manne Quotidienne lance un appel à la solidarité urgent. Alors qu’avant la pandémie, l’organisme desservait 250 familles par semaine (soit environ 450 à 500 personnes), elle doit maintenant soutenir plus de 750 personnes par semaine. Tout cela dans un contexte où l’approvisionnement auprès des commerçants s’est réduit. Ses garde-manger commencent donc à être de plus en plus vide, ses réserves s’épuisent.

Le chômage a explosé. Les familles déjà vulnérables ne peuvent plus compter sur des revenus d’appoints ou de l’aide de leurs proches. C’est pourquoi l’organisme est appelé à soutenir de plus en plus de citoyens et se voit obliger de lancer cet appel à la solidarité.

Dépôts le jour

Les citoyens qui désirent donner des denrées non périssables ou faire des dons en argent peuvent communiquer avec l’organisme au 450-755-6078 ou venir les déposer le jour dans une boite à cet effet au 160, rue Hélène Boulé, à Joliette (J6E 2R6.) Les plats cuisinés ne sont pas acceptés en raison des règles strictes du MAPAQ.

Afin de réduire au maximum le gaspillage alimentaire, La Manne Quotidienne cuisine les légumes reçus par Moisson Lanaudière en soupe, potage, ragoût. Toutefois, l’espace dans les congélateurs de l’organisme est réduit. L’organisme souhaite qu’un restaurateur ou une entreprise à proximité qui aurait des congélateurs disponibles puisse les lui prêter. Aussi, les commerçants, les entreprises et les partenaires qui souhaiteraient soutenir l’organisme par des dons en denrées ou en argent peuvent communiquer avec le directeur au 450-365-0986.

Il est important que les personnes qui ont besoin d’aide ne cessent pas de la demander.

Une personne ou une famille ayant besoin d’aide alimentaire et résidant dans le grand Joliette peut téléphoner à La Manne Quotidienne au 450-755-6078. Les personnes sont priées de prendre rendez-vous avant de se présenter. Celles de 70 ans et plus pourront recevoir les denrées à domicile.