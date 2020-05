Un site de recherche clinique Diex s'implante à Saint-Charles-de-Borromée

L’entreprise DIEX Recherche a annoncé l’ouverture de son 4e centre de recherche au Québec, à Saint-Charles-de-Borromée. DIEX Recherche Joliette va installer ses pénates dans les locaux de la Clinique de pneumologie et du sommeil de Lanaudière, situé au 28 Chemin du Golf à Saint-Charles-Borromée.

DIEX Recherche élargit aussi ses champs d’activité dans quatre régions du Québec puisque la région de Lanaudière vient s’ajouter à celle de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la Capitale nationale.

DIEX espère participer, avec différents partenaires, à une ou plusieurs études cliniques en lien avec la COVID-19, que ce soit pour un traitement ou pour éventuellement tester un vaccin.

« Pont » entre la recherche fondamentale et les chercheurs cliniciens

Pour Suzie Talbot, la recherche clinique est primordiale en tout temps mais encore davantage en période de pandémie. Elle précise que l’ouverture d’un autre centre était déjà dans les cartons de l’entreprise depuis plusieurs mois: « Cette ouverture permettra de recruter des participants dans un bassin de population complètement distinct. Les indicateurs de santé sont souvent différents d’une région à l’autre, ce qui permettra à DIEX d’offrir des essais cliniques autres que ceux en cours dans nos trois emplacements. »

La collaboration va se faire avec le docteur Jean-Sébastien Paquette, médecin de famille et chercheur au Centre de recherche en soins et en service de première ligne de l’Université Laval (CERSSP-UL). Il est aussi professeur au département de médecine familiale et de médecine d’urgence. « Je cherche à faire le pont entre ce qu’on appelle la recherche fondamentale et les chercheurs cliniciens afin de catalyser l’application des connaissances et offrir rapidement des innovations pour améliorer les soins à la population. » Ses champs d’intérêt sont nombreux : cancer, diabète et génétique, entre autres.