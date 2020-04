Primes de 8 % et 4 % pour le personnel des résidences et CHSLD privés

Le personnel des résidences et CHSLD privés pour personnes âgées aura droit à des primes salariales à l’instar de leurs collègues dans le secteur public. C’est ce qu’a annoncé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann lors du point de presse quotidien du jeudi 9 avril.

Les infirmières et infirmières auxiliaires oeuvrant dans ces établissements de santé auront droit à la prime de 8 % annoncée par le gouvernement Legault la semaine dernière. Les autres employés de ces ressources, qui ne sont pas directement sur la première ligne, pourront bénéficier d’une augmentation de 4%.

« Ces mesures s’ajoutent à celles déjà en place, soit celle offrant 4$ de l’heure de plus à certaines personnes oeuvrant en santé. Elles sont aussi rétroactives et personnellement, je trouve qu’elles sont amplement méritées », a lancé le premier ministre François Legault à la suite de cette annonce de Mme McCann.

Il a rappelé que la priorité de tout un chacun devrait être la protection des personnes âgées. « Ce sont elles les plus vulnérables et elles contribué à bâtir le Québec d’aujourd’hui. Elles nous lèguent un Québec juste, riche et une belle société. Alors c’est notre devoir collectif de les protéger », a-t-il ajouté.