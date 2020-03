La Haute-Matawinie invitée à parler santé et services sociaux

Afin d’échanger avec la population sur l’évolution des soins et des services offerts par le réseau lanaudois de santé et de services sociaux, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière organise, le 19 mars prochain, à la salle J.-M.-Bellerose de Saint-Michel-des-Saints, un forum populationnel destiné à la population de la Haute-Matawinie.

Cette rencontre, animée par Daniel Castonguay, président-directeur général du CISSS, vise à discuter du réseau lanaudois de santé et de services sociaux et à entendre les préoccupations et les suggestions de la population au regard de l’offre de service, dans le but de l’adapter davantage à ses besoins.

C’est donc un rendez-vous, le jeudi 19 mars 2020, de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle J.-M.-Bellerose, située au 140, rue Saint-Jacques à Saint-Michel-des-Saints.