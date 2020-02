Compétition Hermès : des étudiants du cégep remportent la 2e place

Des étudiantes et étudiants du Cégep à Joliette inscrits en Techniques administratives ont fait valoir leur savoir-faire, lors de la compétition Hermès organisée par la Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval. Six équipes représentaient le collège dans cette compétition académique intercollégiale et l’une d’entre elles a réussi à monter sur le podium.

Le principe de la compétition Hermès est simple : elle vise à mettre à l’épreuve la capacité d’analyse des étudiants, leur créativité ainsi que leurs compétences oratoires, trois habiletés primordiales dans le milieu des affaires.

L’équipe joliettaine composée de Mégane Gariépy, Jérémi Poirier et Christophe Bonin s’est méritée la deuxième position dans la catégorie comptabilité. Ils ont offert une très belle performance en proposant une solution audacieuse, tout en se démarquant des autres équipes.

Les étudiants et étudiantes ayant participé sont : Anabel Malo, Émilie Lemay, Justine Migué, Mégane Gariépy, Jérémi Poirier, Christophe Bonin, Alexandra Vassina, Juliette Lavallée, Jérémy Chamberland, Annie Thibodeau, Nicolas Gagnon, Philippe Blais-Giroux, Véronique Mc Clure, Élysée Picone, Gabrielle Hétu, Cassandra Tudeau, David Prévost et Rafael Lavoie-Rodriguez.

Les six équipes ont bien performé, témoignant du même coup de la qualité de l’enseignement et de la pédagogie des enseignants et enseignantes du Cégep à Joliette. L’implication du personnel enseignant qui a guidé les équipes dans leur préparation s'est révélée essentielle. En ce sens, le travail d'encadrement et de support aux étudiant de Martine Haché, Serge Lepage et Mylène Viens a été souligné.