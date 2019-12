Dès le 1er janvier, les cigarettes et le vapotage seront interdits devant le CISSS

À compter du 1er janvier 2020, il sera interdit de fumer et de vapoter à l’extérieur des installations dont le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière est propriétaire ou locataire exclusif. Cette interdiction concerne notamment sur les terrains, dans les aires de stationnement, dans les jardins et sur les balcons. Des dérogations seront toutefois accordées à la clientèle adulte et aînée en hébergement.

Dans les installations dont le CISSS n’est pas propriétaire ou locataire exclusif, la Loi concernant la lutte contre le tabagisme s’applique (interdiction de fumer à l’intérieur et dans un rayon de 9 mètres de toute porte, fenêtre ou prise d’air communiquant avec l’intérieur des lieux). Dans le but de permettre une transition harmonieuse vers un CISSS sans fumée, la période du 1er janvier au 30 avril 2020 sera consacrée à la sensibilisation et à l’information, et ce, tant auprès des membres du personnel et des médecins, qu’auprès de la clientèle. Ainsi, aucune sanction ne sera appliquée pendant cette période de sensibilisation.

Pourquoi cette politique?

La Politique pour des environnements sans fumée du CISSS de Lanaudière vise à :

• Promouvoir la santé pour tous;

• Protéger les usagers, les visiteurs, les membres du personnel, les médecins, les bénévoles et les stagiaires de l’exposition à la fumée secondaire;

• Exercer un leadership dans la lutte contre le tabagisme.

Le tabagisme est associé au cancer du poumon, lequel représente la première cause de décès dans Lanaudière, de même qu’à plusieurs maladies chroniques.

Par cette politique, l’établissement traduit sa volonté organisationnelle de réaliser un virage santé qui s’inscrit en parfaite cohérence avec la promotion des saines habitudes de vie. Pour en savoir davantage sur la Politique pour un environnement sans fumée du CISSS de Lanaudière, consultez le site Web.

Besoin d’aide pour cesser de fumer?

Pour les personnes désirant cesser de fumer ou réduire leur consommation, des outils et des services existent pour les soutenir dans leur démarche :

• Centres d’abandon tabagiques situés dans les CLSC;

• Ligne téléphonique "J’arrête" - 1 866 527-7383;

• Le site web ;

• Le service de Messagerie ;

• Programme « Je marche, je cours, j’écrase » ;

À noter qu'en plus des services offerts pour l’abandon tabagique, le CISSS est en démarche d’implantation d’un programme de soutien destiné aux usagers fumeurs hospitalisés.